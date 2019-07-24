Рубль завершил основную валютную сессию среды укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:01 мск снизился на 3 копейки к предыдущему закрытию и составил 63,13 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 18,8 тыс. сделок на сумму порядка 2 млрд долларов, диапазон котировок составил 63—63,12 рубля за доллар.

Курс евро на 19:01 мск составил 70,32 рубля, снизившись на 13 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 8,8 тыс. сделок примерно на 604 млн евро по курсам от 70,18 до 70,48 рубля за евро.

«На внутреннем валютном рынке сегодня ничего не происходит. Доллар США почти не движется и торгуется около 63,15 рубля, но, поскольку «американец» сейчас неплохо выглядит на международной арене, завтра нельзя исключать продвижения к 62,25 рубля. По поводу поведения евро сейчас больше пессимизма, чем оптимизма, потому что завтра ЕЦБ должен, по рыночным ожиданиям, смягчить монетарную политику хоть в какой-то ее части, а это толкнет и так неустойчивую валюту к дополнительному ослаблению. Сейчас евро консолидируется возле 70,38 рубля, но к концу июля легко может спуститься к 70 рублям и, может быть, даже ниже», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.