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• Ассоциация банков России (АБР) попросит дать кредитным организациям право приостанавливать решения ЦБ на базе мотивированного суждения в досудебном порядке, если они не согласны с выводами регулятора в отношении их состояния и планируют их оспорить. Банки и в настоящее время могут писать свои замечания на решения Банка России, однако процессуальной силы они не имеют, и регулятор не обязан рассматривать их. Поэтому как только ЦБ выносит мотивированное суждение, незамедлительно применяются меры воздействия по отношению к банку, например в форме предписания.

• Совет директоров Банка России по итогам заседания в пятницу, 26 июля, снизит ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 7,25% годовых. Такого мнения придерживаются большинство опрошенных Банки.ру аналитиков. На эту же величину совет директоров ЦБ снизил ставку на предыдущем заседании в июне, пойдя на смягчение денежно-кредитной политики впервые более чем за год — с марта 2018-го. Определяющими факторами в этом вопросе эксперты считают снижение инфляции, устойчивость рубля, слабую динамику реального сектора российской экономики и относительно мягкую риторику ФРС.

• В полностью добровольной системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК) работник будет самостоятельно устанавливать размер взносов. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники, знакомые с разработкой новой пенсионной парадигмы, которая должна прийти на смену обязательному пенсионному страхованию (ОПС). Так, гражданин сможет выбрать либо фиксированную ставку, либо модель повышения отчислений с 0% до 6% по 1 процентному пункту в год. Эта ставка должна быть указана в согласии на включение его в реестр ИПК. Однако если властям не удастся убедить граждан в том, что ИПК для них выгоден, немногие работники захотят вступить в новую систему, предпочтя ей иные инструменты накопления.

• Названы самые редкие вакансии июля. По данным сервиса Работа.ру, это охотовед, мойщик самолетов и обивщик автосидений. Так, в обязанности охотоведа входят дрессировка и нагонка гончих, уход за охотничьими собаками, чистка вольера. У кандидата должен быть опыт работы от двух лет, специальное образование не требуется. Платить ему готовы от 30 тыс. рублей в месяц. В аэропорт Шереметьево требуются мойщики самолетов без опыта работы, работодатель предлагает зарплату от 37,5 тыс. рублей. Обивщик автомобильных сидений может зарабатывать до 100 тыс. рублей. Необходимо будет заниматься разборкой и сборкой автомобильных сидений, поклейкой элементов салона, перетяжкой руля, натяжкой обивки на сиденья.