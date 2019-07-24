На российском рынке факторинга появился новый игрок — «Факторинг Плюс». Проект создан при поддержке группы QIWI и ориентирован на сегмент малого и среднего бизнеса, говорится в релизе новой компании.

Там поясняется, что «развитие нового фактора на рынке России нацелено на создание инновационной онлайн-платформы для поставщиков и их покупателей».

Новый факторинговый бизнес возглавил экс-руководитель компании «Открытие Факторинг» Виктор Вернов. По его словам, рынок факторинга в России уже три года растет темпами свыше 40% в год, при этом инструмент факторингового финансирования МСБ развивается не столь динамично, как того требует рыночный спрос. «Наша задача — совместить потребности рынка и наши возможности перевода дебиторской задолженности предприятий в цифровой формат. Как результат — предоставить массовый и легкий в использовании финансовый продукт, доступный буквально всем предприятиям, работающим на условиях отсрочки платежа», — комментирует Вернов.

На сегодняшний день проект завершил стадию пилотного запуска; сформирован начальный портфель, включающий порядка 200 клиентов.

Руководство компании «Факторинг Плюс» также заявляет об амбициозных планах на 2020 год. «Намечен выход на лидирующие позиции по ключевым рейтинговым показателям среди факторов, работающих в сегменте МСБ. В частности, компания планирует сосредоточиться на расширении действующей клиентской базы», — говорится в релизе.



«Ожидаемое нами масштабирование произойдет за счет высокой степени интеграции с бизнесом покупателей. Рост уровня технического развития платформы для дебитора позволит обеспечить минимальный срок запуска факторинговых сделок», — подчеркивает сооснователь проекта Евгений Родионов.

