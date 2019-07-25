Крупный ретейл может отказаться от участия в Системе быстрых платежей (СБП), которая позволит расплачиваться в магазинах с помощью QR-кодов — бизнес не устраивают названные ЦБ тарифы в 0,2–0,7% от суммы оплаченных через СБП покупок и услуг, говорится в письме ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной, сообщают «Ведомости» .

В мае куратор СБП, первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова рассказала, что регулятор обсуждает тариф для торговых точек в СБП на уровне 0,4% (по закону ЦБ может устанавливать максимальный тариф в СБП, который могут взимать банки), но банки сочли это несправедливым: они часть заработанных на картах денег тратят на инфраструктуру и развитие безналичных платежей, а ретейлеры сэкономленное на эквайринге оставят себе; в июле Скоробогатова рассказала, что участники рынка предложили установить тариф за прием платежей по QR-кодам от 0,2% до 0,7%, ставка для конкретной торговой точки будет зависеть от типа товаров и услуг, отметила она.

АКИТ и АКОРТ начали тестирование СБП с банками, и во многом такое «позитивное движение» было связано с тем, что в начале проекта ЦБ называл тариф в 0,3–0,4%, следует из письма, до сих пор ретейл был главным союзником ЦБ в продвижении расчетов через СБП.

Но банкиры своими заявлениями о необходимости повышения тарифов до 1–1,5% «дискредитировали цели и задачи СБП», считает бизнес, под их «давлением» ЦБ назвал коридор тарифов от 0,2% до 0,7%, что ставит участие розничных компаний в проекте СБП под вопрос, пишут АКИТ и АКОРТ, также ретейл готов вкладываться в продвижение СБП, но при ставке выше 0,4% это «малоосуществимо» — ставки должны быть «0,3–0,4% и никак не более».

Коридором в 0,2–0,7% недовольны не только ретейлеры, но и банкиры: они считают тариф слишком низким — он ниже себестоимости и отбивает у эмитентов карт интерес развивать услугу.