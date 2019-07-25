Бюджетный комитет Госдумы не рекомендовал принятие ко второму чтению в составе поправок к Бюджетному кодексу поправку Минфина, разрешающую расходование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на цели экспортного кредитования, сообщает «Коммерсант» . Глава департамента госдолга и государственных финансовых активов Константин Вышковский предположил по итогам двухдневного обсуждения, что «отдельный законопроект» на эту тему может быть вновь внесен в Госдуму и рассмотрен осенью.

Ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что поправка не согласована со Счетной палатой (ее представители подтвердили, что против ее принятия) и Банком России, и предложил представителям Минфина согласовать ее к 24 июля. Счетная палата поддержала поправку. Позиция Центробанка при этом по существу не изменилась: первый зампред ЦБ Ксения Юдаева сообщила комитету, что Банку России недостаточно информации о том, как Минфин предполагает расходовать средства ФНБ. Это было воспринято как отказ ЦБ от согласования — в итоге эта часть поправок не поддержана.

Банк России беспокоит попытка обсуждать возможность частного направления расходования ФНБ до официальной дискуссии о судьбе «сверхнормативных» накоплений международных резервов. Эта дискуссия запланирована в правительстве на осень 2019 года после принятия бюджета на 2020–2022 годы.

Главная проблема ЦБ с ФНБ в том, что расходование средств ФНБ дискретными и заранее непредсказуемыми решениями делает задачу Банка России по поддержанию целевого уровня инфляции в 4% более сложной. При установлении заранее предсказуемого и известного графика расходования ФНБ на экспортные цели вносимая этими расходами курсовая динамика предсказуема, как и изменение объемов внутреннего спроса. Сложное для ЦБ — принятие решений, при которых ФНБ может расходоваться в значимых объемах отдельными решениями: это то, что Банк России, очевидно, будет блокировать всеми способами. Позиция ЦБ, заявленная Ксенией Юдаевой, сейчас жестче: регулятор настаивает на том, что средства ФНБ должны вкладываться в активы, которые не изменяют внутренний агрегированный спрос, более или менее точно это условие выполняется лишь для вложений ФНБ в иностранные фондовые активы.