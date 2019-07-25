Количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в июне 2019 года, показало отрицательную динамику, снизившись на 28% в годовом отношении, объемы выданных кредитов уменьшились на 21%. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

В июне текущего года было выдано 80,86 тыс. ипотечных кредитов на 179,71 млрд рублей, годом ранее — 112,18 тыс. кредитов на 227,16 млрд. Средний чек по ипотеке увеличился за год на 10% — с 2,03 млн до 2,22 млн рублей.

Всего в июне 2019 года было выдано 3,15 млн новых кредитов общим объемом свыше 709,75 млрд рублей. Количество выданных кредитов выросло на 5%, а объемы кредитования уменьшились менее чем на 1% по сравнению с прошлым июнем, когда было выдано 3,01 млн кредитов на 710,49 млрд рублей.

Лидером по темпам роста объемов кредитования в июне текущего года стал сегмент POS-кредитов. Количество новых кредитов выросло в годовом отношении на 14%, объем кредитования — на 18%. В июне нынешнего года было выдано 563,06 тыс. кредитов на 19,10 млрд рублей, год назад было выдано 492,46 тыс. кредитов на 16,24 млрд рублей. Средний чек по POS-кредиту вырос на 3% — с 33 тыс. до 34 тыс. рублей.

Количество новых кредитов наличными выросло на 7%, а объемы выдач — на 11% по сравнению с годом назад. В июне 2019 года было выдано 1,42 млн кредитов наличными общим объемом 378,34 млрд рублей, годом ранее — 1,33 млн кредитов на сумму 341,18 млрд. Средний чек по кредитам наличными вырос на 4% — с 256 тыс. до 266 тыс. рублей.

Общее количество новых кредитных карт выросло на 1%, при этом объемы лимитов увеличились на 13%. В июне 2019 года было выдано 1,01 млн карт с общим лимитом 78,73 млрд рублей против 1,01 млн кредитных карт на 69,53 млрд годом ранее. Средняя сумма лимита выросла на 12% — с 69 тыс. до 78 тыс. рублей.

Количество новых автокредитов выросло на 4%, объемы выдач увеличились на 10%. В июне 2019 года было выдано 51,58 тыс. кредитов на 43,50 млрд рублей, годом ранее банки выдали 49,58 тыс. кредитов на 39,45 млрд. Средняя сумма нового автокредита выросла на 6% — с 796 тыс. до 843 тыс. рублей.