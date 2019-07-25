Программа материнского капитала должна стать бессрочной, заявил РИА Новости первый замглавы Министерства труда и социальной защиты Алексей Вовченко.

По его словам, в ведомстве выступают за то, чтобы эта мера действовала всегда, и величина маткапитала постоянно индексировалась, «чтобы не случалось у нас таких трехгодовых задержек, которые были в прошлом бюджетном цикле».

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что рассчитывает на продление программы до 2025 года. Она отметила, что это решение может быть принято до конца года.

Программа материнского капитала действует в России с 2007 года, по указу Владимира Путина ее действие продлили до конца 2021-го.

Сертификат на материнский капитал выдается за рождение второго или последующего ребенка в семье, сейчас его размер составляет 453 026 рублей.

Эти средства можно использовать на улучшение жилищных условий, образование детей, пенсию мамы. Для защиты семейного капитала от неоправданной растраты родителями законом запрещено обналичивание сертификата.