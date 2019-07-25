Увеличение суммы пособия по уходу за детьми в возрасте до трех лет потребует ежегодного выделения из федерального бюджета 150 млрд рублей. Об этом сообщила в четверг замминистра труда и социальной защиты Светлана Петрова на заседании комитета по социальной политике Совета Федерации.

«Продление [пособия] с полутора до трех [лет] будет стоить федеральному бюджету дополнительно 150 миллиардов рублей. Я имею в виду с учетом тех расходов, которые у нас будут предусмотрены и на первого ребенка, и на второго ребенка», — сказала она.

Как сообщалось, правительство направило в Госдуму поправки к законопроекту, предусматривающие увеличение выплат по уходу за детьми от полутора до трех лет. В сообщении отмечалось, что предлагаемое изменение направлено на реализацию федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».



В настоящее время в качестве временной меры поддержки семей с детьми работающим матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), а также женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, предоставляются ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей.

Напомним, в ходе «Прямой линии» президенту России Владимиру Путину задали вопрос, с какой целью выплачивается пособие в размере 50 рублей в месяц на ребенка в возрасте от полутора до трех лет. «По поводу 50 рублей. Действительно, у нас действует поддержка до полутора лет, а от полутора до трех — эта категория как бы выпадала, семьи получали 50 рублей. Это не выплаты из бюджета. В 1994 году было принято решение, эти 50 рублей заставили платить работодателей, они и тогда мало что значили, а сейчас не значат ничего», — сказал он.



Путин заявил, что фактически уже принято решение о том, что семьям с детьми от полутора до трех лет также будет выплачиваться государственное пособие. По итогам «Прямой линии» он поручил правительству до 1 октября 2019 года внести изменения в закон для увеличения выплат по уходу за детьми.