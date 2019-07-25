Расследование в отношении омского бизнесмена, который взял кредиты на 561 млн рублей и намеренно обанкротил организацию, чтобы не возвращать деньги, завершено, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Следователем СУ УМВД России по Омской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении директора организации, обвиняемого в мошенничестве и преднамеренном банкротстве», — рассказала официальный представитель МВД России.

Установлено, что руководитель группы компаний по оптовой и розничной продаже алкогольной продукции получил в трех банках свыше 561 млн рублей. В дальнейшем он создавал видимость платежеспособности, погасив перед банками долги по полученным ранее кредитам, однако обязательства по погашению новых траншей остались не исполнены.

«Кроме того, злоумышленник заключил с входившими в группу компаний организациями сделки по возврату ранее оплаченного товара на сумму более 212 миллионов рублей. Данные действия ухудшили финансовое состояние фирм и лишили их ликвидного имущества, являющегося в том числе залогом по кредитным обязательствам перед банками. Затем с целью сокрытия преступления и уклонения от взыскания денежных средств кредиторами обвиняемый принял меры по ликвидации данных юридических лиц», — сообщила Ирина Волк.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 и статьей 196 УК РФ. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Советский районный суд города Омска для рассмотрения по существу.