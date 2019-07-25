За первые шесть месяцев 2019 года банки выдали россиянам почти 18,7 млн новых кредитов общим объемом 4,23 трлн рублей, сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Так, в годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 10%, а объемы кредитования — на 11%. В первом полугодии прошлого года было выдано 16,94 млн кредитов на 3,8 трлн рублей.

Количество новых кредитов наличными выросло на 14%, при этом объем кредитования увеличился на 24%. За январь — июнь 2019 года было выдано 8,13 млн кредитов наличными на 2,18 трлн рублей против 7,15 млн кредитов на 1,78 трлн рублей годом ранее. Средний размер выданного кредита наличными вырос на 18% — с 249 тыс. до 269 тыс. рублей.

В сегменте POS-кредитов количество новых счетов выросло на 3%, а объемы выдач — на 7% по сравнению с годом назад. За первое полугодие 2019 года было выдано 3,28 млн POS-кредитов общим объемом 114,57 млрд рублей, годом ранее — также 3,28 млн кредитов на сумму 106,73 млрд рублей. Средний чек по POS-кредитам вырос на 4% — с 34 тыс. до 35 тыс. рублей.

Количество новых карт выросло на 14% в годовом отношении, а объемы одобренных лимитов — на 27%. В январе — июне 2019 года было выдано более 6,4 млн новых карт с общим лимитом 498,23 млрд рублей, годом ранее — 5,6 млн карт на 392,77 млрд. Средний лимит по карте увеличился за год на 11% — с 70 тыс. до 78 тыс. рублей.

В сегменте автокредитования количество новых кредитов незначительно снизилось, а объемы выдач увеличились на 12%. В 2019 году было выдано 304,65 тыс. кредитов на 250,69 млрд рублей, годом ранее банки выдали 304,96 тыс. кредитов на 224,26 млрд. Средний размер нового автокредита вырос на 12% — с 735 тыс. до 823 тыс. рублей.

Количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в I квартале 2019 года, снизилось в годовом отношении на 19%, денежные объемы кредитования — на 10%. За шесть месяцев 2019 года было выдано 497,34 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму более 1,1 трлн рублей, год назад было выдано 615,38 тыс. кредитов на 1,22 трлн. Средний размер нового ипотечного кредита вырос на 12% — с 1,98 млн до 2,21 млн рублей.