Почти половину выпуска 20-летних облигаций федерального займа (ОФЗ) на аукционе Минфина в среду выкупили нерезиденты, сообщил глава департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский.
«Почти половину — 49% — выкупили нерезиденты», — отметил он.
Отвечая на вопрос, планирует ли министерство увеличивать объем предложения 20-летних бумаг, Вышковский сказал: «Будем размещать в объемах, чтобы она (бумага. — Прим. ред.) была ликвидная».
Минфин России на аукционе в среду разместил ОФЗ серии 26230 с погашением в марте 2039 года на 20 млрд рублей при спросе в 35,277 млрд.
Минфин разместил ОФЗ на 20 млрд рублей при спросе 35,3 млрд
Всего в III квартале 2019 года ведомство планирует разместить ОФЗ на 300 млрд рублей.