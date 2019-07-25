Почти половину выпуска 20-летних облигаций федерального займа (ОФЗ) на аукционе Минфина в среду выкупили нерезиденты, сообщил глава департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский.

«Почти половину — 49% — выкупили нерезиденты», — отметил он.

Отвечая на вопрос, планирует ли министерство увеличивать объем предложения 20-летних бумаг, Вышковский сказал: «Будем размещать в объемах, чтобы она (бумага. — Прим. ред.) была ликвидная».

Минфин России на аукционе в среду разместил ОФЗ серии 26230 с погашением в марте 2039 года на 20 млрд рублей при спросе в 35,277 млрд.