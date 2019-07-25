Банк ВТБ стал победителем конкурса Агентства по страхованию вкладов по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам столичного банка «Жилкредит», включая индивидуальных предпринимателей и малые предприятия. Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений на выплату страховки и иных необходимых документов, а также сами выплаты начнутся 29 июля. Детальная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 26 июля на сайте АСВ и 29 июля — в газете «Московский комсомолец».

Согласно реестру обязательств КБ «Жилкредит», за компенсациями на сумму порядка 30 млн рублей могут обратиться около 250 вкладчиков, в том числе примерно 70 вкладчикам-юрлицам причитается 11 млн рублей страховки.



Лицензия у банка «Жилкредит» была отозвана 19 июля этого года. В частности, банк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами в связи с потерей ликвидности, вызванной взысканием крупной суммы денежных средств в рамках исполнения судебного решения. Указанные расходы также привели к значительному (более чем на 35%) сокращению капитала банка.

