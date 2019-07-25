Главный экономист и зампред «ВЭБ.РФ» Андрей Клепач вышел из состава правления госкорпорации. Об этом пишет РБК , ссылаясь на портал раскрытия информации. Срок полномочий Клепача в качестве члена правления истек 22 июля.

«У Андрея Клепача истек срок полномочий по должности члена правления «ВЭБ.РФ». Это стандартная корпоративная процедура», — сообщили в пресс-службе госкорпорации.

В ВЭБе Клепач отвечал за разработку стратегии развития госкорпорации. Он работает главным экономистом «ВЭБ.РФ» с 2014 года и одновременно занимает должность зампреда. Клепач остается главным экономистом и председателем попечительского совета института ВЭБа, добавили в пресс-службе.

С 2004 по 2014 год Клепач работал в Минэкономразвития, где был сначала директором департамента макроэкономического прогнозирования, а затем замминистра. Под его руководством была подготовлена «Стратегия-2020» (концепция долгосрочного социально-экономического развития).