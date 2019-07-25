Руснарбанк понизил ставки по рублевым вкладам.

По вкладу «Максимальный доход+» (на 1 098 дней) проценты начисляются по периодам. Так, за полный срок размещения средняя годовая процентная ставка теперь равна 6,64% (вместо 6,73%).

Доходность «Накопительного» составит 7—7,4% (ранее 7,25—7,65%), а «Пенсионного» — 7,1—7,4% годовых (прежде — 7,35—7,65%). Сроки депозитов: 181, 367 и 730 дней.

«Универсальный ВИП» (от 3 млн рублей на 181, 367 и 730 дней) привлекается под 7,35—7,6% годовых (прежде — под 7,5—7,75%).

Дополнительные взносы предусмотрены для всех депозитов, кроме «Максимального дохода+». Проценты по всем вкладам выплачиваются ежемесячно.