Аналитики Sberbank CIB рекомендуют инвесторам покупать акции Polymetal, ожидая их роста до 14,2 доллара. Сейчас бумаги стоят около 12,8 доллара.

Как полагают аналитики инвестбанка Ирина Лапшина и Алексей Киричок, с учетом хороших операционных результатов во II квартале прогноз по добыче на весь год может быть превышен на 3—4%. Компания сообщила о росте производства золота по сравнению со II кварталом прошлого года на 19%, добыча увеличилась до 384 тыс. унций в золотом эквиваленте.

«Мы ожидаем сильные финансовые результаты и прогнозируем годовой рост EBITDA в первом полугодии на уровне 31% до 400 млн долларов при рентабельности 42%», — говорится в комментарии аналитиков.

При этом, по их оценкам, чистая прибыль может составить около 240 млн долларов, что подразумевает дивиденды около 120 млн долларов при доходности 2%. Прогноз Sberbank CIB составлен с учетом того, что в следующем году стоимость золота будет находиться в районе 1,4 тыс. долларов за унцию, что ниже текущего спотового уровня.