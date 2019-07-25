Кассир одного из башкирских банков заключена под стражу на два месяца после кражи 6,5 млн рублей, сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Сегодня по ходатайству следователя следственной части Главного следственного управления ГСУ МВД по Республике Башкортостан Калининским районным судом города Уфы кассиру банка, обвиняемой в хищении денежных средств в особо крупном размере из финансово-кредитного учреждения, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сказала она.

Ранее сообщалось, что в полицию обратился представитель банка Уфы, который сообщил, что в ходе ревизии обнаружена недостача 6,5 млн рублей. Полицейскими было установлено, что к совершению преступления может быть причастна кассир банка. По имеющейся информации, 39-летняя сотрудница в течение месяца выносила денежные средства из организации, а накануне ревизии похитила 1 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело о растрате.