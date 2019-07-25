Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%, следует из пресс-релиза регулятора.

На данной отметке ставка находится с марта 2016 года.

Ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%. Таким образом, решения ЕЦБ совпали с прогнозами экспертов.

Регулятор ожидает, что «ставки ЕЦБ останутся на их текущих или более низких уровнях по крайней мере до конца первого полугодия 2020 года», отмечается в сообщении. По итогам прошлого заседания в указанные сроки ставки ожидались только на их текущих уровнях.

Европейский центробанк в очередной раз заявил, что продолжит реинвестировать средства от погашения ценных бумаг, выкупленных в рамках программы количественного смягчения (QE), в течение длительного времени после начала повышения процентных ставок. Совет управляющих также подчеркнул необходимость довольно адаптивного подхода к монетарной политике в течение длительного периода времени, поскольку темпы инфляции, как зафиксированные, так и прогнозируемые, постоянно находятся ниже уровней, соответствующих целям политики.

«Если среднесрочный прогноз по инфляции по-прежнему не будет соответствовать целевым показателям, совет управляющих готов действовать в соответствии со своей приверженностью к симметрии в целях, касающихся инфляции. Поэтому он готов соответствующим образом скорректировать все свои инструменты для обеспечения устойчивого движения инфляции к целевому показателю», — говорится в сообщении. В этом контексте совет управляющих поручил соответствующим комитетам изучить варианты, в том числе способы усиления стратегии обнародования дальнейшей политики в отношении ставок, смягчающие меры, а также варианты размера и состава возможного нового выкупа активов.