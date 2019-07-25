Банк Турции снизил ключевую ставку с 24% до 19,75% годовых, сообщается на сайте регулятора страны.

В начале июля председатель Центрального банка Турции Мурат Четинкая был отправлен в отставку из-за отказа снижать процентные ставки. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что в ходе нескольких экономических встреч говорил главе ЦБ о необходимости снижения ставок, однако он «не делал того, что был должен». Главой ЦБ стал бывший заместитель Четинкая Мурат Уйсал.

В сентябре 2018 года турецкий Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 6,25 процентного пункта, чтобы поддержать стремительно снижавшийся курс лиры, и с тех пор не менял ее. На следующий после решения Банка Турции об ужесточении денежно-кредитной политики день последовало первое с 2014 года повышение ключевой ставки Банка России.