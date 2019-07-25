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• Наибольший риск для экономики России связан со снижением новых заказов на производство продукции, что увеличивает вероятность негативных сценариев. Об этом сообщается в бюллетене «Комментарии о государстве и бизнесе», подготовленном НИУ ВШЭ. Эксперты отмечают, что «в перспективе ближайших месяцев спад экономики, хотя и не представляется неизбежным, выглядит достаточно вероятным». «В целом приходится констатировать, что экономика России остается в зоне риска», — указывают они, добавляя, что «говорить о неизбежности спада сейчас явно преждевременно».

• В обществе не должно быть «дискриминации богатых людей», поэтому нельзя осуждать переход бизнесменов на госслужбу, полагает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Так она прокомментировала составленный Forbes рейтинг самых богатых чиновников и депутатов, в котором абсолютное большинство в первой сотне удерживают депутаты региональных парламентов. Между тем в Госдуме предложили ограничить бонусы топ-менеджерам госкорпораций. «Должны быть все-таки определенные рамки и для различного вида бонусов в государственных корпорациях. Должно быть справедливое соотношение зарплат во всех секторах экономики», — заявил глава фракции «Единая Россия», вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

• В июне 13 банков нарушали нормативы ЦБ, свидетельствуют данные отчетности, размещенной на сайте Банка России. Из них 12 кредитных организаций находятся в процессе финансового оздоровления, а один из банков лишился лицензии уже 19 июля. Всего за шесть месяцев российские кредитные организации получили прибыль в размере 1 трлн рублей. Прибыль в совокупном размере 1,12 трлн рублей зафиксировали 365 кредитных организаций, а отрицательный финансовый результат в размере 112,7 млрд рублей продемонстрировали 99 кредитных учреждений.

• Банки.ру запустил «Мастер вкладов и инвестиций» — бесплатный сервис персонального подбора вкладов и инвестиционных инструментов. Чтобы воспользоваться услугой, пользователь заполняет анкету на сайте, где указывает цель, срок и сумму вложения средств, свой возраст и готовность к рискам. На основе полученной информации сервис формирует портфель — распределяет заданную сумму вложений по продуктам с разным уровнем риска. Пользователь может выбрать один из двух подобранных сервисом портфелей или настроить свой. Затем на основе этого решения сервис подбирает конкретные продукты: вклады, доступные при указанной сумме и сроке, облигации и акции. Пользователь может оформить заявки на подходящие продукты. На данном этапе сервис позволяет подобрать вклады, облигации и акции, в будущем планируется расширение продуктовой линейки.