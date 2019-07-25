Рубль завершил основную валютную сессию четверга укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск снизился на 10 копеек к предыдущему закрытию и составил 63,2 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 26,6 тыс. сделок на сумму порядка 2,4 млрд долларов, диапазон котировок составил 62,84—63,24 рубля за доллар.

Курс евро на 19:00 мск составил 70,49 рубля, снизившись на 1 копейку по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 13 тыс. сделок примерно на 822 млн евро по курсам от 69,95 до 70,62 рубля за евро.

«Доллар США к вечеру отступил в паре с рублем до уровня 63,16 рубля, хотя на завтра все еще остается в пределах краткосрочного коридора 62,9—63,35 рубля. Сегодня инвесторы внешних сигналов не получили и вполне могут оставить рублевые пары в прежних рамках, раз нет новостей. Пара евро/рубль торгуется в четверг очень скучно, преимущественно оставаясь около 70,45 рубля. В пятницу евро может нырнуть под отметку 70 рублей в любой момент», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.