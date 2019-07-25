Электроника — самая популярная категория покупок по предоплаченным подарочным картам «Русского Стандарта» ко дню свадьбы. Об этом сообщила кредитная организация, изучив траты по таким картам, реализованным за первое полугодие 2019-го.

Так, на электронику пришлось 21,6% трат по таким картам. На втором месте оказались поездки (19,3%), на третьем — товары для дома (15,7%). Помимо оплаты новой техники и свадебного путешествия молодожены расходовали средства со свадебных карт на покупки в магазинах красоты и интернет-бутиках, указано в релизе банка.

Средняя сумма трат на электронику по подарочным свадебным картам составила 12 556 рублей, на путешествия — 10 737 рублей, на товары для дома — 7 368 рублей.

Сбербанк представил данные о средних расходах женихов и невест В 7 250 рублей обошлась жениху и невесте пара обручальных колец в июне.

Более половины (53%) всех подаренных молодоженам карт пришлось на карты с номиналом 1 тыс. рублей. Доля карт с 15 тыс. рублей на счете составила 37%, с 5 тыс. — 4,6%, свадебных карт номиналом 10 тыс. рублей — 2,6%.



В сообщении «Русского Стандарта» уточняется, что за первые шесть месяцев 2019 года банком было выдано 1 158 свадебных карт: больше всего — в марте (529 штук), меньше всего — в январе (84 штуки).

