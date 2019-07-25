Жилье на вторичном рынке сильнее всего подорожало в Якутии, согласно статистике за июнь 2019 года. Так, в Нерюнги цена 1 кв. м выросла на 31% по сравнению с июнем прошлого года и составила почти 38,5 тыс. рублей. Об этом сообщается в исследовании «Росбанка Дом».

В двадцатку субъектов, где жилье на «вторичке» значительно подорожало, вошли восемь подмосковных городов: Одинцово, Красногорск, Долгопрудный, Видное, Апрелевка, Котельники, Люберцы и Железнодорожный. Цены за год выросли на 14,3—17%.

За первые пять месяцев текущего года рынок ипотеки Московской области вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, что лучше результата в целом по РФ. Средняя величина ипотечного кредита в Подмосковье в мае 2019 года выросла до 3,3 млн рублей — на 11,1% выше, чем в прошлом году.