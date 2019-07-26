Арбитражный суд Москвы принял заявление банка «Траст» о признании банкротом «О1 Груп Финанс» — структуры холдинга Бориса Минца, которая выпустила облигации на 84 млрд рублей, свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел. Об этом сообщает РБК .

В апреле «Траст» выиграл иск против структуры Минца о взыскании 17,7 млрд рублей номинальной стоимости облигаций из двух выпусков и еще 1,56 млрд рублей купонного дохода — итого свыше 19 млрд. Всего у компании пять выпусков на 84 млрд рублей, по трем из них (общей суммой 22 млрд) неоднократно допускались дефолты, в последний раз в мае — июне этого года.

Еще одним держателем бондов группы О1 (на 1,5 млрд рублей) была кипрская «Дилахасси Лимитед». Она тоже выиграла дело против компании Минца, суд обязал последнюю заплатить 1,5 млрд рублей еще в 2018 году. В начале июля «Дилахасси» также подавала заявление о признании компании Минца банкротом, но оно было оставлено судом без движения до августа. Сейчас ее заявление и заявление «Траста» объединены в одно производство.

В июле «Траст» подал иск в Высокий суд Лондона к семье Минца на более чем 700 млн долларов и вскоре добился обеспечительных мер на имущество Минцев на сумму в пределах 572 млн долларов. Претензии также были связаны с облигациями «О1 Груп Финанс»: в августе 2017 года «ФК Открытие» и Рост Банк приобрели ценные бумаги на 57 млрд рублей у структуры Минца, которая, в свою очередь, полученные деньги направила на погашение кредитов в «Открытии» и Рост Банке. Таким образом, банки лишились возможности возврата денег и получили взамен неликвидные облигации, сообщал «Траст» в иске. Сами облигации имеют нерыночный характер, заявляли в банке, их срок погашения наступает в 2032 году, а основной купон выплачивается в конце срока. Бумаги также не имеют существенного обеспечения, заявлял «Траст».