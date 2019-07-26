Власти задумались о создании реестра обязательных отечественных мобильных приложений, которые нужно будет предустанавливать на продаваемые в России гаджеты, сообщают «Известия» . В Аналитическом центре (АЦ) при правительстве 31 июля состоится совещание, где обсудят детали разработки списка, рассказали два источника, близких к сотовым ретейлерам и производителям электроники.

Речь идет о программном обеспечении (ПО), которое, возможно, начнут в обязательном порядке предустанавливать на абонентские устройства. На совещании планируется обсудить целесообразность создания такого реестра, список устройств, программы для которых должны быть включены в него, а также критерии отнесения софта к отечественному.

Концепцию о предустановке приложений представила в начале этого года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в рамках плана мероприятий по развитию конкуренции в отраслях экономики РФ на 2018–2020 годы. Среди таких обязательных отечественных приложений антимонопольная служба называла браузеры и поисковое ПО, карты, навигаторы, антивирусы, мессенджеры и электронную почту. Кроме того, потребителям нужно обеспечить возможность свободно удалять и устанавливать программы, отмечали в ФАС.

На прошлой неделе в Госдуму был внесен проект поправок в закон «О защите прав потребителей», который обязывает обеспечить гражданам «возможность использования предварительно установленных российских программ для электронных вычислительных машин». Речь идет о смартфонах, компьютерах, смарт-ТВ, следует из пояснительной записки к законопроекту. Рассмотрение законопроекта в первом чтении запланировано на осеннюю сессию, следует из базы Госдумы.

Минкомсвязь раскритиковала законопроекты о необходимости установки российского ПО на смартфоны Об этом сообщил пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков.

По мнению экспертов, если законодательные инициативы будут реализованы, российские разработчики потенциально получат множество новых пользователей. Но в дальнейшем это трудно будет монетизировать: как показывает опыт, за исключением антивирусов, за пользование предустановленными программами хотят платить немногие потребители. Также обязательная предустановка отечественного ПО может навредить российским разработчикам софта на мировой арене, сместив фокус с борьбы за потребителя и с улучшения качества продукции на конкуренцию за попадание в реестр. От предустановки, скорее всего, могут выиграть только несколько очень крупных производителей ПО, готовых предложить пакеты приложений разных типов. При этом тысячи малых российских разработчиков будут вытеснены с рынка, предупреждают эксперты.