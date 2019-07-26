Капитал Связь-Банка в июне 2019 года сократился на 9,45 млрд рублей — до 29,7 млрд, следует из опубликованной в среду отчетности российских банков. Об этом сообщает «Коммерсант» .

Убыток Связь-Банка до налогов в июне текущего года стал одним из крупнейших в банковской системе. Так, за месяц банк увеличил убыток сразу на 6,8 млрд рублей, с начала года он достиг 7,3 млрд.

Рост убытков связан с формированием резервов по паям ПИФов (4,4 млрд рублей), условным обязательствам некредитного характера (1,5 млрд), а также по проблемной ссудной задолженности, отмечает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ксения Балясова. Несмотря на создание резервов, которые привели к потере капитала, нормативы банка «все еще находятся в комфортной зоне», добавляет она. Так, норматив достаточности хотя и снизился на 3,5 процентного пункта — до 15,1%, однако остается выше нормативных требований (8%).

Само создание резервов может иметь отношение к подготовке передачи Связь-Банка Промсвязьбанку, не исключает старший директор по финансовым институтам агентства Fitch Ratings Александр Данилов.

Госкорпорация «ВЭБ.РФ» около десяти лет назад взяла на санацию Связь-Банк и банк «Глобэкс». В последние годы он пытался избавиться от этих активов, но найти покупателя не удалось. В конце 2018 года «Глобэкс» присоединили к Связь-Банку. Тогда же госкорпорация выступила с идеей передачи объединенного банка Промсвязьбанку, на базе которого создается опорный банк российской «оборонки». Проблему осложняет долг «ВЭБ.РФ» перед ЦБ в размере около 212 млрд рублей — эти средства были предоставлены на финансовое оздоровление двух банков. Сейчас правительство и ЦБ разрабатывают схему по выпуску квазиэмиссии облигаций федерального займа, чтобы избавить госкорпорацию от этого долга.