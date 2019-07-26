Исполняющий обязанности министра финансов Астраханской области Виталий Шведов задержан. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, также задержан экс-председатель правительства Астраханской области Расул Султанов.



«Султанов и Шведов задержаны», — сказал источник, не уточнив деталей.

По информации источника агентства, в Министерстве финансов региона проходят обыски. «В Минфине сотрудники правоохранительных органов проводят обыски», — сообщил источник.

Шведов с 2006 года занимал должность заместителя министра финансов Астраханской области, с 2010-го был заместителем председателя правительства региона — министром финансов.

