Арбитражный суд Москвы принял к производству два иска банка «Траст» о взыскании более 1,8 млрд рублей с двух зарегистрированных на Кипре компаний бывших владельцев «Траста» — Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева, следует из определений суда.



В первом иске — к Retail Chain Properties Limited — «Траст» требует взыскать около 933 млн рублей, во втором — к Willow River Russian Housing Developments Ltd — около 11,6 млн долларов и около 136 млн рублей (в сумме около 870 млн рублей по текущему курсу). Основания исковых требований пока не сообщаются. Предварительные слушания назначены на 13 августа и 3 сентября соответственно.

Компании-ответчики владеют торговой недвижимостью в Москве. В частности, сдают помещения магазинов в аренду торговой сети Billa. Суды уже рассматривали крупные иски «Траста» к этим двум офшорам. Так, арбитраж Москвы в июле 2018 года взыскал с Retail Chain Properties около 107,5 млн долларов и более 962 млн рублей долга по двум кредитным договорам. В октябре 2017 года столичный арбитраж обязал Willow River выплатить банку около 40,6 млн долларов и более 363 млн рублей долга также по двум кредитам. Оба решения позже устояли в апелляционной и кассационной инстанциях.

«Траст» хочет отобрать у жен бывших владельцев банка недвижимость в Британии и на Бали Банк «Траст», санацией которого с декабря 2014 года занимается «ФК Открытие», требует в Высоком суде Лондона от жен бывших основных владельцев банка Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева недвижимость в Великобритании и на Бали. Стоимость оспариваемых замков и особняков составляет 16,2 млн фунтов стерлингов и 5,6 млн долларов, пишут «Ведомости».

Все кредитные договоры заключались в 2010 году. В 2013—2014 годах прежнее руководство «Траста» подписало с аффилированными кипрскими компаниями дополнительные соглашения, которыми увеличило сроки пользования кредитами сначала до 2019 года, а затем до 2027—2028 годов. Кроме того, этими допсоглашениями «Траст» отказался от права одностороннего пересмотра процентных ставок, согласился на снижение ставки и перевод валютного кредита в рубли.

Банк «Траст» в марте 2015 года, после того, как ЦБ принял решение о его санации и назначил новую администрацию, потребовал признать допсоглашения незаконными. Суды удовлетворили иски. Верховный суд РФ, в частности, указал, что действия сторон при их подписании не являются разумными и экономически оправданными со стороны банка. В определении отмечалось, что оспариваемые условия соглашений фактически предоставляют льготный и невыгодный для банка режим, отличный от аналогичных условий предоставления кредитов при отсутствии оснований для преференций.

Основным акционером банка «Траст» до начала его санации являлось ЗАО «Управляющая компания «Траст» (93,77% акций), конечными владельцами которого были Фетисов, Юров и Беляев. ЦБ РФ в декабре 2014 года принял решение санировать «Траст», входящий в топ-30 российских банков, при помощи АСВ.