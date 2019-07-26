Альфа-Банк запустил базу недвижимости для ипотечных заемщиков. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Новый сервис доступен при приобретении готовых квартир и апартаментов в Москве и Московской области. В дальнейшем планируется расширение сервиса на другие регионы и категории недвижимости. Подбор объектов производится по российской онлайн-базе недвижимости WinNER.

С помощью личного кабинета ипотечный заемщик Альфа-Банка может пройти все этапы оформления ипотеки онлайн с единственным визитом в отделение при заключении сделки.