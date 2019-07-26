Промсвязьбанк подал в Арбитражный суд Тюменской области заявление о вступлении в дело о банкротстве Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) как один из его кредиторов, следует из картотеки судебных дел. Заявление подано 25 июля. Сумма исковых требований составляет 7,76 млрд рублей.

Как сообщалось ранее, в мае 2019 года из-за сложной финансовой ситуации и, как следствие, перебоев с поставками нефти, начавшимися еще в 2018-м, НПЗ был вынужден приостановить работу и перейти под управление основного кредитора — Сбербанка.

Антипинский НПЗ 18 мая подал в Арбитражный суд Тюменской области заявление о признании себя банкротом и обозначил сумму требований по делу о банкротстве в 346,4 млрд рублей. Позднее к делу присоединились кредиторы НПЗ. После получения Сбербанком контроля над НПЗ он был продан совместному предприятию банка и азербайджанской Socar — компании «Сокар Энергоресурс».