Транскапиталбанк понизил ставки по вкладам в рублях на 0,2 процентного пункта.



«ТКБ-Максимальный доход» (на 370 дней) открывается под 7,8%, а «ТКБ-Капитальный» (на 100, 200 и 400 дней) — под 7,4—7,7% годовых. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей.

«ТКБ-Инвестиционный» (от 100 тыс. рублей на 370 дней) привлекается под 7,6% годовых.

Проценты по вкладам выплачиваются в конце срока.

«ТКБ-Рантье Пенсионный» (на 420 дней) привлекается под 7,6%, «ТКБ-Рантье» (на 180, 370, 720 и 1 100 дней) — под 7,4%, а «ТКБ-Онлайн Рантье» — под 7,45% годовых.

«ТКБ-Универсальный» открывается под 6,65%, а «ТКБ-Онлайн Универсальный» — под 6,7% годовых. Сроки депозитов: 180, 370, 720 и 1 100 дней. Минимальная сумма депозитов — 50 тыс. рублей.

По вкладу «ТКБ-Премиум Рантье» процентная ставка составляет 7,55%, а по «ТКБ-Премиум-Универсальный» — 6,8% годовых. Минимальная сумма — 5 млн рублей. Сроки: 180, 370, 720 и 1 100 дней.

Проценты по этим вкладам выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

По вкладу «ТКБ-Долгосрочный» (от 50 тыс. рублей на 2 250 дней) проценты начисляются по периодам (каждый 450 дней). Средняя годовая процентная ставка за полный срок вклада составит 5,86% (вместо 6,06%). Проценты выплачиваются каждые 450 дней.

«ТКБ-Пенсионный» (от 50 тыс. рублей на 420 дней) оформляется под 6,9% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Пополнять можно вклады «ТКБ-Пенсионный», «ТКБ-Универсальный», «ТКБ-Онлайн Универсальный» и «ТКБ-Премиум Универсальный».