АО «Восточно-Сибирское железнодорожное акционерное страховое общество» («ВостСибЖАСО») уведомило о намерении в 2019 году передать обязательства по договорам страхования в СК «Астро-Волга». Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте регулятора.



Решение принято в связи с добровольным отказом компании от осуществления страховой деятельности.

«Передача страхового портфеля будет осуществлена в соответствии со статьей 26.1 закона РФ от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» на основании договора о передаче страхового портфеля, а также акта приема-передачи страхового портфеля между АО «ВостСибЖАСО» и АО «СК «Астро-Волга». Страховой портфель будет передан в акционерное общество «Страховая компания «Астро-Волга», ОГРН 1036300442045, ИНН 6315232133, место нахождения: 443001, Самарская область, г. Самара, ул. Арцыбушевская, 167, лицензии на осуществление на страхование СЛ № 2619 от 22 января 2018 года, СИ № 2619 от 22 января 2018 года», — говорится в уведомлении.

«ВостСибЖАСО» передает страховой портфель, который состоит из обязательств по договорам страхования, соответствующим сформированным страховым резервам, и активов, принимаемых для покрытия сформированных страховых резервов.

«АО «СК «Астро-Волга» удовлетворяет требованиям финансовой устойчивости и платежеспособности с учетом принимаемых новых обязательств и имеет лицензию на осуществление видов страхования, по которым передается страховой портфель: добровольное имущественное страхование (лицензия Банка России СИ № 2619 от 22 января 2018 года), добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни (лицензия Банка России СЛ № 2619 от 22 января 2018 года)», — говорится в документе.

«ВостСибЖАСО» просит всех заинтересованных лиц (страхователей и выгодоприобретателей) по договорам страхования, обязательства по которым передаются в составе страхового портфеля, выразить в письменной форме согласие на замену страховщика или отказ от этой замены в срок не позднее 45 дней с даты размещения настоящего уведомления.