Исполняющему обязанности министру финансов Астраханской области Виталию Шведову вменяют злоупотребление служебным положением на 212 млн рублей. Также в коррупции подозревается экс-глава правительства региона Расул Султанов. Об этом сообщила журналистам в пятницу официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По версии следствия, на счетах областного бюджета были значительные остатки средств, но Шведов и Султанов все равно взяли кредит (по ставке от 7% до 8,5%) в одном из банков на 6 млрд рублей.

Следствие полагает, что если бы деньги действительно были нужны казне, можно было взять бюджетный кредит по более низкой процентной ставке (0,1%). Таким образом, бюджету региона причинен крупный материальный ущерб в размере не менее 212 млн рублей, отметила Петренко.

Как сообщалось ранее, Шведов и Султанов уже задержаны. В Министерстве финансов региона проходят обыски.