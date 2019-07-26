Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начало страховые выплаты вкладчикам банка «Жилкредит». Общая сумма выплат составит 30 млн рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

«Согласно реестру обязательств банка «Жилкредит», за выплатой страхового возмещения на сумму около 30 млн рублей могут обратиться порядка 250 вкладчиков, в том числе около 20 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, на сумму 1,8 млн рублей, а также около 70 вкладчиков — юридических лиц (малые предприятия) на сумму 11 млн рублей», — говорится в сообщении.

Прием заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам осуществляются через ВТБ, действующий в качестве банка-агента. ВТБ на основании агентского договора с АСВ будет осуществлять прием заявлений и выплату возмещения вкладчикам «Жилкредита» в течение не менее одного года.