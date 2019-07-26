Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, устанавливающий требования к работе на территории РФ электронных кошельков и других электронных средств платежа, эмитируемых иностранными поставщиками платежных услуг (AliPay, WeChat и т. п.).

«Требования устанавливаются к наличию на территории РФ представителя оператора иностранной платежной системы, правилам иностранной платежной системы, включая систему управления рисками и требования к защите информации, а также использования российской платежной инфраструктуры. При соблюдении устанавливаемых требований информация об операторе иностранной платежной системы будет включаться Банком России в ведущийся им реестр операторов иностранных платежных систем, что позволит обеспечить их учет и получение необходимой информации», — говорится в пояснительной записке к документу.

Для иностранных поставщиков платежных услуг предусматривается запрет оказания услуг по переводу денежных средств клиентам-резидентам и предоставления им электронных средств платежа. Клиент, в отношении которого не проводилась идентификация, может предоставлять денежные средства оператору электронных денежных средств только с использованием банковского счета.

Для формирования единых требований для таких иностранных платежных систем, минимизации рисков российских банков и потребителей законом уточняется понятие «иностранная платежная система» и устанавливаются требования к их функционированию на российской территории. В РФ должен находиться представитель оператора иностранной платежной системы, ее правила должны включать систему управления рисками и требования к защите информации, а также использования российской платежной инфраструктуры.

В случае использования платежных карт для получения мер социальной поддержки кредитные организации обязаны предоставлять клиентам только национальные платежные инструменты, то есть банковскую карту «Мир» (норма вступит в силу через 180 дней после опубликования закона).