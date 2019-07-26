Темп прироста розничного кредитования стабилизировался после всплеска в предыдущие месяцы, констатировал Банк России в комментарии к решению о снижении ключевой ставки до 7,25% годовых.

«В июне продолжился рост кредитования реального сектора на фоне смягчения денежно-кредитных условий. Годовой темп прироста кредитов нефинансовым организациям достиг максимума с 2015 года, а темп прироста кредитов физическим лицам стабилизировался после заметного увеличения в предыдущие месяцы», — говорится в пресс-релизе.

В июне 2019 года рост кредитования физлиц составил 1,4%, сообщал ЦБ. Это на 0,5 процентного пункта ниже по сравнению с прошлым годом.