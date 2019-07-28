Tele2 открыл Travel bar — новую зону для путешественников в аэропорту Шереметьево. Ее посетители смогут во время ожидания рейса пообщаться с гидом «по другим правилам» — местным жителем, который лучше любого путеводителя расскажет о достопримечательностях пункта назначения. В Travel bar также можно послушать музыку, посмотреть видео и почитать книгу, сообщает пресс-служба оператора.



Travel bar располагается в терминале В, в зоне внутренних вылетов. Каждое место оборудовано экраном, наушниками и станцией для подзарядки смартфона.

«В Tele2 уверены, что никто не расскажет о городе лучше местных жителей, поэтому оператор предлагает пассажирам уникальную возможность. Гости Travel bar могут позвонить гиду «по другим правилам» — абоненту Tele2, влюбленному в родной город. В ходе живого общения пассажиры получат по-настоящему полезные советы для своего путешествия и узнают информацию, которой не найдешь в стандартном путеводителе. Гиды Tele2 ответят на вопросы о Новосибирске, Екатеринбурге, Уфе, Нижнем Новгороде, Сочи, Ростове-на-Дону и других городах», — говорится в релизе.

Пассажиры, предпочитающие привычные онлайн-сервисы, могут больше узнать о российских городах из аудиогида izi.Ttravel. Приложение предлагает свернуть с привычных маршрутов и открыть для себя новую философию путешествий. В библиотеке izi.Ttravel есть экскурсии «Мистический Челябинск», «Екатеринбург глазами иностранцев» и многие другие.

Tele2 вместе с партнерами подготовила для гостей Travel bar специальные подборки книг и музыки в дорогу. Посетители зоны могут прослушивать новые альбомы и готовые плейлисты для поездок на «Яндекс.Музыке», а сервис Tele2 books предлагает пользователям библиотеку более чем 100 тыс. книг. Гости могут смотреть, слушать и читать с экранов, расположенных в зоне Travel bar, или скачать приложения партнеров по QR-коду и продолжить пользоваться сервисами в поездке.