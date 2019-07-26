Политику платежных систем нужно менять, если они готовы стимулировать количество трансакций, а не оборот, который проходит по безналу, сообщил в интервью РБК глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

«Сейчас получается, что платежные системы не стимулируют безналичный оборот, а, наоборот, толкают нас в сторону приема наличности, потому что она для нас в девять раз дешевле. Естественно, нам приятнее становится принимать «наличку». Сейчас где-то 65% выручки предприятия — это безнал, и с каждым годом объем безналичной выручки увеличивается на 5—10%, мы видим, что это тенденция последних трех лет», — сообщил Соколов.

«В последний раз мы попросили Ассоциацию банков России обсудить вопрос на их площадке, но не были услышаны. В ответ мы получили примерно следующее: «Платежные системы готовы стимулировать количество трансакций, но не оборот, который проходит по безналу». А это полностью противоречит всей кредитно-денежной политике нашего государства. Если это так, то тогда политику платежных систем нужно менять. ФАС стоит сказать свое веское слово», — заявил глава АКИТ.

По его словам, межбанковские комиссии в будущем будут только повышаться.

«Нужно смотреть на несколько шагов вперед, потому что по прогнозам межбанковские комиссии будут только повышаться. Как только рынок насыщается терминалами, такая комиссия становится больше и стимулирует эмиссию карт. Хорошо, стимулируйте эмиссию. Безнал удобен всем, в том числе и государству. Но получается, что у нас все наоборот. Мы говорим, что мы за увеличение безналичного оборота и в то же время блокируем его развитие, потому что не можем договориться с платежными системами», — сказал Артем Соколов.