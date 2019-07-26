Бюджетная политика может оказать серьезное влияние на динамику инфляции на краткосрочном горизонте, указал Банк России в комментарии к решению о снижении ключевой ставки до 7,25% годовых. Регулятор не исключает вероятность ускорения инфляции в конце 2019 — начале 2020 года.

«Бюджетная политика может оказать значимое влияние на динамику инфляции как на краткосрочном, так и на среднесрочном горизонте. Догоняющий рост бюджетных расходов во втором полугодии текущего года может иметь проинфляционный эффект в конце 2019 — начале 2020 года», — говорится в пресс-релизе.

Банк России также обратил внимание на проинфляционный эффект от использования ликвидной части Фонда национального благосостояния (ФНБ) сверх уровня в 7% ВВП. В правительстве и Госдуме велось обсуждение поправок к Бюджетному кодексу, которые бы позволили тратить резервы на цели экспортного кредитования. В четверг стало известно, что принятие законодательных изменений отложено до осени.