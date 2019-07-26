«Открытые медиа» обнародовали список имущества семьи российского бизнесмена Бориса Минца, которое было арестовано лондонским Высоким судом по иску банка «Траст», сообщает РБК. Всего в нем оказались 140 объектов и компаний. Совокупную стоимость активов оценили в 572 млн долларов.

Семейство Минцев оказалось владельцем трех поместий и четырех отелей, расположенных в Великобритании, жилой 15-этажной высотки в Израиле, 21 объекта недвижимости в России и 92 офшоров разных юрисдикций, а также 15 российских компаний. Также в собственности числится замок Лэтенди-Тауэр в Шотландии. Три года назад стоимость замка оценивалась в 4,6 млн фунтов стерлингов.

В России у семьи Минцев арестовали более пяти московских квартир и несколько нежилых помещений, а также земельные участки в Подмосковье. При этом, как отмечает издание, часть из них официально не принадлежит семейству, а те, что принадлежат, находятся в залоге у банков, что снижает шансы истца возместить ущерб за счет этого имущества при условии, что он одержит победу в суде.

Банк «Траст» подал иск к семье Минца на более чем 700 млн долларов в конце июня. Вскоре кредитная организация добилась обеспечительных мер на имущество семейства предпринимателя. Претензии были связаны с мошенническими сделками со стороны «О1 Груп Финанс», которую контролировал Минц.