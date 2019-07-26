Россия и Турция готовят межправительственное соглашение о расчетах и платежах в национальных валютах. Об этом журналистам в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

«Оно [межправсоглашение] подготовлено, оно рассматривается в Министерстве иностранных дел, ЦБ и турецкими партнерами», — сказал он, не уточнив, когда соглашение может быть подписано.

Новак после заседания межправкомиссии снял наличные евро с карточки «Мир» в банкомате турецкого «Ишбанка». По его словам, сейчас российские туристы могут снимать лиры с карт «Мир» более чем в 6,5 тыс. банкоматов и расплатиться картой в 400 тыс. торговых точек и более 10 тыс. интернет-магазинов, действующих на территории Турции.

В настоящее время, по словам министра, доля расчетов в нацвалютах в обороте двух стран достигает 33,5%, ее планируется увеличить.