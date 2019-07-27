«Лучшее за неделю» — формат для тех, кто хочет быть в курсе всех важных событий и не успел прочитать все, что его заинтересовало

• Возможность всеобщего контроля над расходами россиян стала одной из главных новостей лета. Замдиректора департамента инвестиционной политики Минэкономразвития Бэлла Панина заявила, что в министерстве рассматривают введение системного контроля как доходов, так и расходов граждан для борьбы с теневой экономикой. И хотя потом МЭР опровергло слова служащей, осадок остался. Зачем правительству знать, откуда у вас деньги на машину и учебу сына, расскажем в публикации «Государство заглянет в твой кошелек».

• Ситуации из разряда «случайно на что-то нажал и попал на деньги» не редкость. В «Народном рейтинге» пользователи часто жалуются на неудобство каналов дистанционного банковского обслуживания, которое зачастую и становится причиной ошибок. Как сервисы ДБО «ловят» клиентов на невнимательности и всегда ли виноваты пользователи, читайте в материале «Кнопку нажал, деньги потерял».

• Минэкономразвития всерьез разрабатывает меры поддержки закредитованных граждан. Иначе «взрыва» на рынке потребкредитования не избежать, считает глава ведомства Максим Орешкин. Есть ли способ «извлечь детонатор»? Как власти могут спасать закредитованных россиян, разбираемся здесь.



• Уже десять лет россияне не ждут ничего хорошего от экономики. Почему стабильность вызывает такой пессимизм и гражданам так плохо, если в экономике все хорошо, объясняем в материале.

• С 2021 года частным инвесторам, возможно, придется сдавать экзамен, чтобы получить доступ к иностранным ценным бумагам, производным инструментам и рынку Forex. Законопроект о новых категориях инвесторов находится на рассмотрении в Госдуме. Но зачем ждать два года, если можно проверить свой уровень прямо сейчас? Пройдите тест на Банки.ру.