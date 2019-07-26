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• Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,25%. При это ЦБ отметил, что допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров «при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом». Регулятор будет принимать решения по ключевой ставке «с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков».

• В пятницу ЦБ сократил не только ключевую ставку, но и список банков. Лицензия отозвана у столичного РАМ Банка. По информации регулятора, на 1 июля по величине активов кредитная организация занимала 296-е место в банковской системе, по данным финансового рейтинга Банки.ру — 294-е. Как отмечают в Центробанке, банк занижал размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности, чтобы скрыть свое реальное финансовое положение, а также заключал «схемные» сделки, позволявшие обеспечить формальное соблюдение установленных требований к размеру капитала и обязательных нормативов.

• Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физлиц в рублях во второй декаде июля опустилась до 7,12% с 7,14% за первую декаду месяца. Текущий уровень максимальной ставки — самый низкий с конца октября 2018-го (показатель за третью декаду указанного месяца составлял около 7,03%). Максимальная ставка по вкладам росла на протяжении более чем полугода (начиная с августа 2018-го). После локального пика в середине марта этого года стал очевиден перелом тренда.

• На черном рынке появились предложения по продаже адресов банкоматов, которыми пользовался клиент банка в течение месяца. Стоимость услуги составляет 8—15 тыс. рублей. Такие данные могут быть использованы в традиционных криминальных схемах. Например, мошенничество с использованием социальной инженерии при звонке клиенту для повышения достоверности звонка. Эксперты также отмечают, что цены на данные банковских клиентов в первой половине 2019 года резко выросли.