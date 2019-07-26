Совет директоров Банка России установил надбавки к коэффициентам риска в зависимости от показателя долговой нагрузки заемщика — физического лица по предоставленным с 1 октября 2019 года ипотечным кредитам, кредитам на финансирование по договору долевого участия в строительстве, а также кредитам физическим лицам в иностранной валюте на уровне действующих надбавок. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В релизе дается ссылка на матрицу надбавок к коэффициентам риска .



С 1 октября 2019 года кредитные организации в соответствии с положениями указания Банка России № 4892-У от 31 августа 2018 года «О видах активов, характеристиках видов активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и методике применения к указанным видам активов надбавок в целях расчета кредитными организациями нормативов достаточности капитала» обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика — физического лица при предоставлении кредита (займа) и применять надбавки к коэффициентам риска в зависимости от рассчитанного значения данного показателя, напоминают в ЦБ.