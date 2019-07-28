Азиатско-Тихоокеанский Банк запустил новый кредитный продукт — «Карту командира World of Warships». Категория кредитной карты — Mastercard World.

Данная карта предусматривает программу лояльности для любителей онлайн-игры World of Warships. Начисление баллов происходит ежемесячно за совершение расходных операций в соответствии с правилами: 1 поощрительный балл за покупки на сумму свыше 20 тыс. рублей в месяц и 1 приветственный балл за покупки на сумму свыше 1 тыс. рублей.

Выплата осуществляется путем предоставления внутриигровых кодов из расчета 1 приветственный балл — 1 внутриигровой код «Премиум-корабль», 1 поощрительный балл — 1 внутриигровой код «Активация премиум-аккаунта на 14 дней».

«Клиент после оформления карты также получает премиум-корабль шестого уровня со своим слотом в порту, корабельный премиум на 30 дней сразу после оформления карты, 14 дней корабельного премиум-аккаунта в подарок со второго месяца пользования и бонусы за регулярное использование карты (в том числе дальнейшее пополнение коллекции кораблей)», — уточняет эксперт по банковским картам Банки.ру Елена Хвостова.

Основные условия кредитования по новой карте: лимит — до 700 тыс. рублей, ставка — 28% годовых. Карта предусматривает льготный период до 56 дней на операции оплаты товаров и услуг.



Ежегодная плата составляет 399 рублей. Выпуск карты осуществляется бесплатно. Комиссия за снятие наличных в устройствах любых банков взимается в размере 4,9% годовых, минимум 390 рублей. СМС-информирование (полный пакет) стоит 59 рублей в месяц, обязательный пакет предоставляется бесплатно.