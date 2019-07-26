Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий страховым компаниям идентифицировать клиентов через банки, в том числе использовать для этого упрощенную процедуру. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, указывает ТАСС.

Упрощенная идентификация клиентов страховых компаний позволит получать информацию, обеспечивающую прохождение упрощенной идентификации, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, из информационных систем органов государственной власти, Пенсионного фонда РФ, Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Сейчас закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» позволяет банкам, профучастникам рынка ценных бумаг, управляющим компаниям инвестиционных фондов, паевым инвестиционным фондам и НПФ, микрофинансовым компаниям поручать банку проведение идентификации клиента, в том числе упрощенной. Подписанный документ включает страховые компании в перечень таких организаций.



Введение упрощенной идентификации с помощью государственных информационных ресурсов и сервисов будет способствовать развитию онлайн-продаж, которые позволят сделать страховые услуги более востребованными, отмечается в пояснительной записке к документу. При этом законом исключается возможность проведения упрощенной идентификации клиента при заключении договоров страхования жизни.