Соединенные Штаты намерены положить конец практике Всемирной торговой организации по снисходительному отношению к Китаю и другим развивающимся странам в рамках правил международной торговли. Об этом говорится в опубликованном в пятницу меморандуме президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

Он обязал представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера «использовать все доступные средства», чтобы добиться от ВТО того, чтобы ее члены больше не претендовали на статус развивающихся стран, если их экономический потенциал указывает на то, что они больше не нуждаются в преференциях со стороны организации. По мнению американского лидера, действующие нормы ВТО позволяют Китаю и другим странам пользоваться «несправедливыми преимуществами». Если США через 90 дней решат, что ВТО не достигла «существенного прогресса», Вашингтон в одностороннем порядке перестанет относиться к этим странам как к развивающимся экономикам.

«ВТО сломана, когда самые богатые государства мира утверждают, что они являются развивающимися странами, с целью избегать правил ВТО и рассчитывают на особое отношение. Хватит!» — написал американский президент в Twitter. «Сегодня [в пятницу] я дал указание представителю США на торговых переговорах принять меры, чтобы страны прекратили обманывать систему за счет США!» — заявил Трамп.



Развивающиеся страны, которые пока не считаются конкурентоспособными по сравнению с развитыми странами, такими как США, получают больше преференций и пользуются процедурными преимуществами в спорах в рамках ВТО. Трамп неоднократно подвергал критике нормы ВТО еще до того, как стал президентом США.