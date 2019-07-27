Министерство юстиции США и генеральные прокуратуры пяти американских штатов достигли с компаниями T-Mobile и Sprint договоренности об урегулировании претензий к слиянию этих крупных операторов сотовой связи. Им придется передать часть своих активов провайдеру спутникового телевидения из штата Колорадо Dish Network, говорится в сообщении, размещенном на сайте Минюста страны.

«Антимонопольное управление Министерства юстиции вместе с генеральными прокуратурами пяти штатов направили сегодня гражданский антимонопольный иск на рассмотрение суда столичного округа Колумбия с целью заблокировать предложенную сделку. Одновременно Минюст и остальные истцы зарегистрировали проект урегулирования претензий, который в случае одобрения суда устранит основания для беспокойства ведомства и штатов», — говорится в сообщении. По словам Минюста, речь идет о генпрокуратурах штатов Небраска, Канзас, Огайо, Оклахома и Южная Дакота.

Истцы в обмен на одобрение слияния потребовали от Sprint передать Dish Network такие предприятия по предоплате, как Boost Mobile, Virgin Mobile и Sprint prepaid. T-Mobile надлежит предоставить в распоряжение провайдера спутникового телевидения не менее 20 тыс. узлов сотовой связи и сотни салонов сотовой связи. T-Mobile также надо открыть Dish Network допуск к своей сети на семь лет, пока эта компания не создаст собственную сеть 5G.

Как уточнил Минюст США, T-Mobile со штаб-квартирой в Белвью (штат Вашингтон) зарегистрировала в 2018 году доходы в размере более 43 млрд долларов. Контрольный пакет компании принадлежит германской корпорации Deutsche Telekom. Sprint со штаб-квартирой в штате Канзас (32 млрд долларов) находится под контролем японской группы SoftBank.

Сделка оценивается в 26 млрд долларов, T-Mobile и Sprint занимают соответственно третье и четвертое места в списке крупнейших операторов сотовой связи США. Компании объявили о планах слияния в апреле 2018 года. Их руководители заявляли, что это позволит объединить усилия в создании телекоммуникационной сети 5G.

