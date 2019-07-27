Разработчик законопроекта об ограничении контроля иностранцев над значимыми сайтами, депутат Антон Горелкин не исключил, что действие документа может быть распространено на крупнейших операторов сотовой связи. Об этом Горелкин заявил РБК .

«Все эти компании аккумулируют огромное количество персональных данных россиян, нам важно понимать, кто стоит за этими компаниями», — пояснил Горелкин. «Они (операторы сотовой связи) ориентированы на российский рынок, у них есть IТ-продукты», — добавил он.

Среди крупнейших сотовых операторов ограничения могут распространиться на МТС и «ВымпелКом» (бренд «Билайн»). У МТС 44,35% акций компании торгуются на Нью-Йоркской и Московской фондовых биржах. 100% «ВымпелКома» (бренд «Билайн») принадлежит компании Veon Ltd., которая зарегистрирована на Бермудских островах и имеет штаб-квартиру в Нидерландах.

Владельцами «МегаФона» являются USM Group Алишера Усманова, которой принадлежит 70,32% оператора, и 100-процентная «дочка» компании «МегаФон Финанс». Контролирующим акционером «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2) является офшор Tele2 Russia Holding AB, которым владеют ВТБ, структуры Алексея Мордашова и банка «Россия» (10%) Юрия Ковальчука.

В Госдуму внесен законопроект об ограничении иностранного владения IT-гигантами Основным владельцем такого ресурса сможет выступать российское юридическое лицо или гражданин РФ.

Представители МТС и «Т2 РТК Холдинга» отказались от комментариев. Представители «ВымпелКома» не ответили на момент публикации.

В «МегаФоне» заявили РБК, что данные российских граждан надежно защищены, и указали на недостатки законопроекта. «Но можем и должны отметить: текущая версия проекта «сыровата», а ее реализация в данном виде может привести к дискриминации в первую очередь российских компаний, обрабатывающих большие данные», — сказали в операторе.

Компания также обратила внимание на то, что проект не распространяется на иностранные интернет-компании. Российский бизнес будет «значительно ограничен в правах» в случае принятия проекта. «Это может привести к обвалу формирующегося сейчас рынка «Больших данных» в России», — считают в «МегаФоне».

Ранее 26 июля Горелкин внес в Думу законопроект, который ограничивает 20-процентную долю иностранцев в числе владельцев значимых сайтов. За нарушение предлагается запретить рекламу ресурсов и их проектов. «Технические средства» и базы данных значимых сайтов должны будут находиться на территории России. Их реестр будет вести Роскомнадзор.