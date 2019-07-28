Tele2 первым на российском рынке запустил сервис видеоисторий. Теперь абоненты Tele2 могут смотреть видеоконтент во время исходящего вызова — до соединения с собеседником, сообщает пресс-служба оператора.



Tele2 начала показывать развлекательный контент, видео об инновационных услугах и рекламные ролики. При развитии сервиса клиент сможет сам управлять контентом — например, устанавливать видеокарточку для звонка определенному собеседнику.

«Пользователь услуги при исходящем вызове просматривает видеоконтент, установленный оператором. Технология позволит клиенту с пользой провести время ожидания ответа, а оператору — проинформировать абонента о новых сервисах и продвинуть свои услуги. Видеоокно появляется вместо стандартного поля исходящего вызова», — говорится в релизе.

Видеоистории доступны на устройствах c поддержкой Android при установленном приложении «Гудок». Менять стандартные звонковые приложения клиентам не нужно. Запуск сервиса Tele2 стал возможен благодаря масштабному развитию сетей 3G/4G — услуга работает при доступном скоростном мобильном Интернете (или Wi-Fi).

Tele2 подготовила несколько сценариев использования новой технологии. Так, оператор проигрывает видеоисторию после звонка абонента на линию поддержки. В ходе ожидания ответа клиент смотрит рекламные ролики и видео об обслуживании онлайн. Во время звонка абоненту показывают видеоисторию о сервисах Tele2. Помимо информационного контента, пользователи просматривают развлекательное видео. Понравившуюся историю можно выбрать как предпочтительную и при желании заменить на новую.