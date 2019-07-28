Президент России Владимир Путин подписал закон о правовом регулировании отношений в сфере социального предпринимательства. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.



Документ выделяет социальное предпринимательство в отдельную область малого и среднего предпринимательства (МСП) и законодательно закрепляет понятия «социальное предпринимательство» и «социальное предприятие». При этом определяются критерии отнесения субъектов МСП к социальным предприятиям и специальные формы и виды их поддержки.

Закон решает такие вопросы, как повышение уровня занятости инвалидов, выпускников детских домов и пенсионеров, получение этими категориями населения необходимых товаров и услуг. Закон о социальном предпринимательстве, по его словам, позволит привлечь в эту сферу больше деятельных, неравнодушных людей.

К социальным предприятиям закон относит те субъекты МСП, которые обеспечивают занятость «социально уязвимых» категорий граждан. При этом среднесписочная численность таких лиц должна составлять не менее 50% общей численности работников, а доля расходов на оплату труда относящихся к любой из этих категорий лиц — не менее 25% фонда оплаты труда.

К таким категориям отнесены инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеры, граждане предпенсионного возраста (пять лет до пенсии), одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, в том числе инвалидов. К ним также будут относиться воспитанники детдомов (до 23 лет); лица, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие неснятую и непогашенную судимость; беженцы и вынужденные переселенцы; малоимущие граждане; лица без определенного места жительства и занятий; другие граждане, нуждающихся в социальном обслуживании.

Закон позволит оказывать адресную господдержку социальным предприятиям, в том числе финансовую, имущественную, информационную, консультационную. Социальным предприятиям будет оказываться содействие в развитии межрегионального сотрудничества, поиске деловых партнеров, в том числе путем проведения ярмарок, деловых конгрессов и выставок.